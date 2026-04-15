「広州交易会」で展示されたドローンを見る来場者＝15日、中国広東省広州市（共同）【広州共同】中国最大級の貿易商談会「広州交易会」が15日、広東省広州市で開幕し、政府主導で発展する高性能のドローンがバイヤーの熱い視線を集めた。災害救援用の照明や農業向け噴霧器を搭載したモデルといった多種多様な機体が登場。中国企業は人工知能（AI）による障害物の回避機能など技術力の高さを売り込んだ。広州市の広州成至智能機