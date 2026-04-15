サッカーW杯の優勝トロフィーを手にする元ブラジル代表のジウベルトシウバ氏＝1月、東京都内日本サッカー協会は15日、6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表のメンバー発表記者会見を、5月15日午後2時から東京都内で実施すると発表した。8大会連続で本大会に出場する日本は5月下旬に国内で集まり、同31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でアイスランドと壮行試合を行う。モンテレイ（メキシ