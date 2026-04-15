大阪メトロの社長に就任する角元敬治氏大阪メトロは15日、社外取締役で三井住友銀行の上席顧問である角元敬治氏（63）を6月30日付で社長に起用する人事を発表した。河井英明社長（71）は代表権のない会長に就く。社長交代は2018年の民営化後、初めて。6月30日に開催予定の定時株主総会を経て就任する。角元氏は三井住友銀行で関西の勤務が長く、法人向けの営業などに携わってきた。関西経済同友会の代表幹事も務めた。角元氏