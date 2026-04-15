茂木敏充外相は15日、バーレーンのザイヤーニ外相とイラン情勢を巡って電話会談し、事態の早期沈静化に向け緊密に連携していく方針を確認した。ホルムズ海峡の航行の安全に関し、国際社会で一致して声を上げる重要性に言及。イランによるバーレーンへの攻撃で死傷者が出ていることにお見舞いを伝えた。ザイヤーニ氏は対話を通じた外交による問題解決を訴えた。