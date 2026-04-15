フジテレビの生野陽子アナウンサー（41）が15日、自身のインスタグラムを更新し、産休に入った同局の三上真奈アナウンサー（37）とのショットを公開した。第1子出産を控え、三上アナは今月10日の同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）で産休入りを報告。MCの代役は月・火・金曜を松村未央アナ、水・木曜は生野アナが担当することが発表された。生野アナはこの日が“初日”となり、番組冒頭で「よろしくお願い致します」