DeNAのデュプランティエ投手が15日、自身のコンディションや16日のヤクルト戦の先発登板に向けた意気込みを語りました。昨季までは阪神でプレーしていたデュプランティエ投手。今季からDeNAに所属し、3月31日には古巣・阪神戦に登板しました。7日には、中日戦での先発が予定されていましたが、インフルエンザにかかり感染症特例で登録抹消に。それ以降、体調回復とコンディション調整の時間が続き、16日に復帰後初の登板となる予定