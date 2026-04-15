ソフトバンクは１５日、育成の川口冬弥投手（２６）が佐賀市内の病院で右肘内側側副靭帯再建術および、関節クリーニング術（トミー・ジョン手術）を受けたと発表した。競技復帰までは１２カ月の見込み。今季中の復帰は絶望的となった。川口は独立リーグ四国ＩＬの徳島から２０２４年育成ドラフト６巡目で指名を受け、ホークスに入団。６月に支配下選手契約を締結すると、救援として５試合に登板し防御率０・００の成績を残した