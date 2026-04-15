皆さま、こんにちは！麻雀のプロリーグＭリーグで渋谷ＡＢＥＭＡＳというチームで選手をしている松本吉弘と申します。今回からボートレースとこなめのコラムを担当させていただくことになりました！もともと愛知支部の選手は池田浩二選手や平本真之選手をはじめとして大好きですし、よく見させていただくのでとてもうれしいです！麻雀界きってのボートレース好きを自負してはいますが、なにぶんコラムは初めてなので温かく