【モデルプレス＝2026/04/15】アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される世界最高峰の演劇・ミュージカルの祭典「第79回トニー賞授賞式」の魅力を紹介する番組「京本大我ハロー・トニー！」（前編：4月26日午後6：30〜／後編：5月24日午後4：15〜／WOWOW）。番組スペシャル・サポーターを務めるSixTONESの京本大我がインタビューに応じた。【写真】SixTONESメンバー、昨年の初NYブロードウェイ満喫