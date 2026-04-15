南陽市で14日、住宅などが焼けた火事は、7棟が全焼し少なくともあわせて9棟が焼けたことが新たに分かりました。この火事は、14日午後0時半ごろ、南陽市漆山の長谷川博志さん（75）の住宅付近で煙が上がっているのを近くの住民が発見し、110番通報したものです。この火事によるけが人はいませんでした。消防によりますと、この火事で建物7棟が全焼したほか、2棟の一部が焼け、住宅など少なくともあわせて9棟が焼けたことが新たに分