パール・ジャムのフロントマン、エディ・ヴェダー（Eddie Vedder）によるソロ初のジャパン・ツアー「AN EVENING WITH EDDIE VEDDER」が遂に開幕。バンドとして訪れた2003年3月6日の名古屋市公会堂から、実に23年ぶりのカムバックとなった初日、4月14日に行われた名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館の模様を速報レポートとしてお届けする。会場に到着してまず驚いたのが、その外国人率の高さだった。物販や入場の列に並んでいても