真庭市役所 岡山県の真庭市教育委員会は15日、蒜山学校給食共同調理場にネズミの侵入が確認されたとして、市内の中和小学校、川上小学校、蒜山中学校の3校で給食の提供を停止したことを発表しました。 真庭市教育委員会によりますと、14日午前8時過ぎ、給食担当の職員がネズミ1匹（体長約5cm）が共同調理場に侵入するのを確認しました。児童や生徒の安全確保のため、学校給食の提供を中止することを決定しました。牛乳や非