「タンマ君」「アサッテ君」「サラリーマン専科」などの作品で、サラリーマンの喜怒哀楽や悲哀をユーモラスに描いた漫画家の東海林さだお（しょうじ・さだお、本名庄司禎雄）さんが5日午前、心不全のため死去した。88歳。葬儀は近親者で営まれ、喪主は妻の庄司久江さん。【もっと読む】漫画家・東海林さだおさん 85歳でも情熱失わず「“老い”は許さん！（笑） 認めたら終わり」その代表作「タンマ君」は週刊文春で1968（昭和43