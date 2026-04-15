【あの頃、テレビドラマは熱かった】財前五郎を演じた唐沢寿明は「軽い」という批判を視聴率でねじ伏せた「電車男」（2005年／フジテレビ系）◇◇◇2005年に入って世間をザワつかせた「ホリエモンVSフジテレビ」は春に決着。日枝フジはネット企業にのみ込まれるのを死守した。“メディアの王者”のメンツを守ったかに見えたそのフジテレビが、夏クールに放送したのは「電車男」だった。ネット掲示板「2ちゃん