目まぐるしい展開から、“ダイジェスト朝ドラ”などと一部で揶揄されているNHK朝ドラ「風、薫る」。第2週「灯の道」も、まさに疾風のごとく駆け抜けた1週間だった。そんななかでも、しっかりと爪痕を残したのが、ヒロイン・りん（見上愛）の結婚相手・奥田亀吉を演じた三浦貴大（40）だろう。NHK朝ドラ「風、薫る」巻き返しを阻む“最大のネック”…見上愛＆上坂樹里Wヒロインでも苦戦中飛脚から運送業を興し、一代で財を成し