山形市の住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった13日深夜の火事で、警察と消防による実況見分の結果、住宅や小屋が全焼したほか、隣の住宅にも延焼したことがわかりました。また、住宅の茶の間付近の燃え方が激しいということです。この火事は13日午後11時55分ごろ、山形市江南1丁目の無職・鈴木雅善さん（68）の住宅から出火し、鈴木さんの木造平屋建ての住まい48.3平方メートルと木造平屋建ての小屋1.5平方メ}