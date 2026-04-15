日本時間１８時００分にユーロ圏鉱工業生産指数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（2月）18:00 予想0.5%前回-1.5%（前月比) 予想-0.8%前回-1.1%（-1.2%から修正）（前年比)