ドル円一時１５８．６５レベル、本日安値を小幅に広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時158.65レベルと本日の安値を小幅に広げた。ただ、東京昼前につけた高値159.06レベルからの値幅は41ポイントと比較的小動き。ユーロ円も安値を187.11レベルまで広げた。水準的には前日比でやや円高推移となっている。ユーロドルは本日ここまで1.1779から1.1802までの狭いレンジで推移している。前日NY終値1.1796レ