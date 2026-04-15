東根市の県道交差点で15日朝、軽乗用車が電動シニアカーと衝突する事故があり、シニアカーで移動していた90歳の男性が搬送先の病院で死亡しました。15日朝8時前、東根市松沢の県道交差点で北に向かって走行していた軽乗用車が、左から横断してきた電動シニアカーと衝突しました。この事故で、電動シニアカーに乗っていた河北町新吉田の無職・阿部久雄さん（90）が病院に搬送されました。阿部さんは搬送時