日本サッカー協会は１５日、Ｕ１７女子アジアカップ（中国・蘇州）に出場する日本女子代表２３人を発表。静岡県勢では藤枝順心高のＧＫ山中実栞（みかん、２年）が選ばれた。山中は静岡・浜松市出身で身長１７０センチ。相生小１年でサッカーを始め、６年時にＧＫに転向した。ＳＡＴＯなでしこＵ―１５時代から世代別の代表に選ばれている。チームは２４日に集合して練習を行い、月末に中国へ移動。リーグ戦でレバノン、イン