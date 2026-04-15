大同生命ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１５日、都内で理事会後に会見し、発足３季目の２０２６―２７年季の男子が２チーム増の１２チームになることを発表した。継続審議となっていたＶ北海道にライセンスが交付され、１２クラブが出そろった。大河氏は「バレーボールのポテンシャルからして、強豪国であるということ。少子化でバレーボールの登録者数は減っていない。サッカーやバスケに平成、令和で抜かれてきたが、ポテ