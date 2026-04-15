４月１２日の桜花賞を完勝したスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）はオークス・Ｇ１（５月２４日、東京）に向かう。鞍上は引き続き松山弘平騎手が務める。１５日、所有する社台グループオーナーズが明らかにした。同馬は阪神ＪＦに続き、桜花賞でＧ１・２勝目をマークした。１５日に滋賀・ノーザンファームしがらきに短期放牧に出された。