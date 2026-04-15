2024年に宝塚歌劇団の雪組を退団した有栖妃華が15日、自身のインスタグラムを更新。家族が大学へ入学したことを伝えた。有栖は「父が人生2度目の大学生になりました」と書き出し、「そして、家族全員が大学生になりました」と報告。入学式での父との2ショットや家族写真を公開した。「父はうん十年前に大学は卒業していますが、2度目の学部生」とし、「弟は修士課程におりまして（もちろんこれは1回目の大学院）母も父と同