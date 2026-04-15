■これまでのあらすじ姉・絵美を優秀だと言う妻・遥に、夫・智也は戸惑いを隠せない。結婚するために大学を中退したのは姉の意志だったはず。実家の両親に姉のことを相談してみるが、両親は姉の話になるとどことなく不自然で…。さらに姉の息子が「ここにいることパパには言わないで」と言い出した。真人の「ここにいること、パパには言わないでね」ってどういう意味なんだ？…聞こうとしたら、姉が慌てて話を変えてしまった。部屋