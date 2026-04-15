【ワシントン＝向井ゆう子】ロイター通信によると、米国のベッセント財務長官は１４日、記者団に対し、「中国は過去５年で３度にわたって信頼できない国際的パートナーだった」と述べた。米国の対イラン軍事作戦開始後も中国が原油の買い占めを続け、備蓄を増やしたとして非難した。ベッセント氏は「１度目は新型コロナウイルスの流行時に医療製品を買い占めたことで、２度目はレアアース（希土類）問題だ」と語り、中国の行動