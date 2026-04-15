雨天中止になった阪神戦で先発予定だった田中将は、16日の同戦でスライド登板する。移籍後初の伝統の一戦へ向け室内練習場でキャッチボールなどで調整し「誰もが経験できることではないと思うんで、勝利につなげることができればなと思います」と力を込めた。今季はここまで2試合に登板して1勝負けなしの防御1・42。春季キャンプから好調を維持しており「状態は間違いないし、感覚もそうだし、自分のコンディションもそうだし