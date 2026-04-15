SNSのインスタグラムに届いたメッセージをきっかけに、大仙市の70代の女性が現金114万円余りをだまし取られました。アメリカのドラマに出演しているタレントに会えるとして、金を振り込むよう指示されたということです。大仙警察署の調べによりますと、大仙市の70代の女性は、先月上旬、インスタグラムに届いたメッセージをきっかけに、海外に住んでいるという人物とやりとりを始めました。女性がアメリカのドラマに出