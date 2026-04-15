県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル164円60銭で、先週から1円値下がりしました。来週以降は小幅な値動きが続く見込みです。13日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週より1円下がって1リットル164円60銭でした。値下がりは4週連続です。先月19日から政府が石油元売り各社に支給している補助金は、中東情勢の動向や原油価格の水準によって支給額が調整されています。現在の支給