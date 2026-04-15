4月12日、LaLa arena TOKYO-BAYで行われたB1リーグ第31節GAME2千葉ジェッツ対滋賀レイクス戦にて、千葉JはB1リーグ戦（レギュラーシーズンのみの入場者計算で公式記録として）通算入場者数150万人を突破した。これはBリーグ最速の記録達成となる。 この試合は10193人が会場に詰めかけ、結果は104ー76で千葉Jが勝利。前日のリベンジを果たし、勝利で150万人を達成することができた。