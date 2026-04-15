土屋太鳳が、初のライブ『TAO TSUCHIYA presents - Mo’ swing -』を8月3日に東京 ブルーノート・プレイスにて開催する。 （関連：TAIKING×土屋太鳳とのコラボやYONCEのライブ出演もSuchmos、活動休止から各メンバー修行期間の現在） 本公演は、土屋のルーツでもある“熱いジャズセッション”を愛する人たちに届けたいという願いから開催。洗練された空間で愛情に満ちたバンドサウンドを繰り広げ