日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９３～９４銭と前日に比べ１３銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円３１～３５銭と同０５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７８５～８６ドルと同０．０００６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS