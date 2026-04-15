飛び込め。 2026年4月23日 | 21:00（日本時間） 通知する👉https://t.co/7cavvyQ7Lf#DJI #DJILito #DJILitoX1 #DJILito1 pic.twitter.com/9XvoDzM51B - DJI JAPAN (@DJIJAPAN) April 14, 2026 DJIが4月23日（木）21時00分に新製品の発表を行うようだ。同社WebサイトおよびSNSでティザーが掲出されている。 ルーレットのようなアニメーションに、新製品に関連す