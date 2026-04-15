田中碧が所属するリーズは４月13日、プレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドに敵地で２−１と勝利した。田中は４か月ぶりに先発出場し、74分までプレーしている。12月15日の16節ブレントフォード戦以降、スタメンに名を連ねることがなかった田中。だが、アントン・シュタッハの負傷もあり、久しぶりの先発出場を果たすと、攻守に存在感を放った。リーズ専門サイト『LeedsAllOver』によると、元イングランド代表