【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LANAとElle Teresaが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』にて、国内最大級のヒップホップフェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作された「こんな日は」を披露。 ■華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックの上で、ふたりの個性が光る一発撮りパフォーマンス 第656回は、ボーダレスかつジャンル