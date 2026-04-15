【その他の画像・動画等を元記事で観る】 aoenの特別番組『aoen house ～その3～』が、4月23日23時からMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。 ■ファン悶絶必至の猫耳姿も 2ndシングル「秒で落ちた」（3月18日発売）のリリースを記念して、3ヵ月連続で放送されるオリジナル番組の第3弾は、番組初の公開収録。 遠山大輔（グランジ）をMCに迎え、「秒で落ちた」に関するインタビューやMV撮影の