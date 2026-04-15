【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月＆5月にWOWOWで放送・配信される『京本大我ハロー・トニー！ 2026』の番組ビジュアルが解禁された。 ■2026年で3年目を迎える『京本大我ハロー・トニー！』 6月8日（※日本時間）にWOWOWにて独占生中継（放送・配信）される世界最高峰の演劇・ミュージカルの祭典『第79回トニー賞授賞式』にて、スペシャルサポーターを務め