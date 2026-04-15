15日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝158円77銭前後と、午後5時時点に比べ16銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝187円19銭前後と11銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース