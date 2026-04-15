2017年にオープンしたピンクの外壁が目印の『フランス食堂 清水』。 店主の清水大輔さんがフランス料理をもっと身近に感じてもらおうと、日本語を交えた店名にしました。店主は20代から東京やフランス・神奈川で、ワインバーやパン屋・ケーキ屋など数々の飲食店で働いた経験を生かして、探求心あふれる独創的なメニューを作ります。 「本日のパスタ いわしのトマトソースパスタ」は、インパ