長崎市の「みらい長崎ココウォーク」の2階。 アメリカ発の量販店 “コストコ” の商品を販売するセレクトショップが新たに誕生しました。 （寺田美穂アナウンサー） 「ココウォークに本日オープンした “コストゴー”。 オープン初日とあって、多くの人でににぎわっています」 みらい長崎ココウォークの2階にオープンした『COSTGO』。 アメリカ発の量販店