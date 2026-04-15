中国の習近平国家主席は4月15日午前、北京市内にある人民大会堂でロシアのラブロフ外相と会見しました。習主席は席上、「混乱が交錯する国際情勢に直面する中、中ロ関係の安定性と確実性は特に貴重であり、『中ロ善隣友好協力条約』の強大な生命力と模範的意義はさらに際立っている」と述べました。習主席はまた、「百年に例を見ない大変局に直面し、中ロはより緊密で強力な戦略的協力を通じて、両国の正当な利益を断固として守り