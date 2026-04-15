日本のスターバックスで1999年に登場して以来、長年愛されてきた定番商品『キャラメル マキアート』が17日、初の本格リニューアルを迎える。キャラメルソースの生産工場変更など細かな調整はこれまでもあったが、味わいや見た目を大きく刷新するのは初めて。なぜ人気商品でありながら、今あえてリニューアルするのか。編集部が一足先にメディア向け試飲会に参加し、開発担当者にその思いを聞いた。【写真】どこが変わった？アイ