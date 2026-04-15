トランプ米大統領は4月14日、インタビューを受けた際、イラン戦争は「終結に近づいている」と述べました。トランプ氏は同日、フォックス・ニュースのマリア・バルティロモ記者のインタビューに応じました。バルティロモ氏が、「なぜずっと『戦争は終わった』と言っているのか」と尋ねた際、トランプ氏は「（イラン戦争は）終結に近づいていると思う。つまり、終結に非常に近づいていると思う」と答えました。バルティロモ氏は同日