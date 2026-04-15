この記事をまとめると ■オフ会前は洗車や名刺など最低限の準備を整えることが重要だ ■参加時は気負わず自然体で人との距離感を保つことが大切となる ■過度な期待を避け直感で付き合うことで長く楽しめる クルマオフ会のリアルな作法 大小さまざまな規模で、毎日のように全国各地で開催されているであろう「オフ会」。いくつかのグループを掛けもちしている人がいるいっぽうで、まだ1度も参加したことがないという人も少なから