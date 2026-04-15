タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」から、ゲームキャラクター「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル/ピーチ姫スタイル」2商品を、2026年4月18日から全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。「あのちゃん」コラボのプレイセットも同日発売長く多くの人に親しまれてきた「リカちゃん」と「マリオ」がコラボレーション。両キャラクターの魅力を組み合わ