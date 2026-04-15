アメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される世界最高峰の演劇・ミュージカルの祭典「第79回トニー賞授賞式」が6月8日（※日本時間）に行われ、WOWOWで生配信される。開催前に、同番組のスペシャル・サポーターを務める京本大我が『京本大我 ハロー・トニー！』（前編：4月26日後6：30／後編：5月24日後4：15）でトニー賞の魅力を紹介する。これに先駆け、番組ビジュアルと京本のインタビューが公