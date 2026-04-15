人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開（5月22日、日米同時）を記念し、東京・有楽町で大型イベント「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」が4月27日から開催されることが決定した。【画像】「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」展示や装飾のイメージ1977年の誕生以来、世界中で社会現象を巻き起こしてきた「スター・ウォーズ」。2019年公開の『スター・ウ