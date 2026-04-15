現地時間4月14日午前9時（日本時間15日午前1時）、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスで開催された映画業界最大級のイベント「CinemaCon 2026」のメインステージに、映画『ゴジラ-0.0』（11月3日公開）の山崎貴監督が登壇。最新作のプレゼンテーションが行われた。【動画】記事内で紹介しているファーストティザー映像中でも会場を揺るがしたのは、世界初上映となったファーストティザー映像だ。映像終盤、自由の女神と