俳優の土屋太鳳による初のライブ『TAO TSUCHIYA presents - Mo’ swing -』が、8月3日に東京・恵比寿のブルーノート・プレイスで開催されることが決定した。【写真】土屋太鳳が公開した弟・土屋神葉＆愛犬の2ショット同公演は、土屋が役作りのスパイスとして、あるいは迷ったときの羅針盤として心に抱きしめ続けてきた“音楽”を体現するステージとなる。「熱いジャズセッションを愛する人たちに届けたい」という思いから『Mo