宝塚歌劇団の雪組スター、瀬央ゆりあ（せお・ゆりあ）が奇想天外なスペイン人画家、サルバドール・ダリにふんした話題作「DayDreamDali」が15日、大阪・梅田のシアター・ドラマシティで開幕した。晩年のダリが自らの作品の世界に旅をし、早くに亡くした妻ガラや作品のキャラクターらと交流する中で、現実世界と夢ならぬ超現実世界を行き来しながら数奇な生涯を描いた。星組から専科を経て雪組に移ってきた瀬央にとっては