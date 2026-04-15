女子日本―韓国第3クオーター、競り合う島田（左）＝川崎重工ホッケースタジアムホッケーの男女日本代表が15日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の会場となる川崎重工ホッケースタジアム（岐阜県各務原市）で韓国との国際強化試合に臨んだ。攻撃的な新布陣を試した女子は2―1で競り勝ち、島田あみる主将（岐阜朝日BB）は「攻撃力を強化して、アジア大会では得点シーンをたくさん見せたい」と意欲を語った。アジア大会は20